Death Stranding: Leak verrät womöglich die Handlung - Vorsicht, Spoiler!

Hideo Kojima arbeitet mit seiner neuen Firma Kojima Productions an Death Stranding - das ist mittlerweile bekannt. Auch zwei offizielle Trailer gibt es schon zu dem Projekt. Zu der Story weiß man bisher aber noch nichts. Die Verantwortlichen halten alle Details streng unter Verschluss und lassen bisher niemanden daran teilhaben. Nun könnte ein Leak schon vor der offiziellen Bekanntgabe verraten haben, worum sich die Story von Death Stranding dreht.

Story, Gameplay und weitere Elemente von Death Stranding

Wie berichtet wird, soll ein 4Chan-User in einem mittlerweile gelöchten Post verraten haben, dass Death Stranding ein Singleplayer-Spiel mit Multiplayer-Komponente sei. Das Gameplay soll ein Third-Person-Abenteuer bieten, das Stealth-, Sci-Fi- und Horror-Elemente besitzt, aber größtenteils auf Action getrimmt sei. Die Story soll von einem Mann erzählen (Norman Reedus), der einen Unfall hatte oder ein traumatisches Ereignis erlebt hat und sich daraufhin in einer mysteriösen Welt wiederfindet, die von Maschinen und infizierten Geschöpfen beherrscht wird. Ob es sich dabei um eine reale Welt handelt, oder diese nur im Kopf des Protagonisten existiert, weiß man aktuell nicht.

In der Welt soll es fünf sogenannte "Ludens" geben. Diese sind am Ende des ersten Trailers zu sehen, wie sie in luftiger Höhe vor Norman Reedus schweben - einer davon wird von Mads Mikkelsen aus dem zweiten Trailer zu Death Stranding verkörpert. Die Ludens werden als engelsgleiche Wesen beschrieben, die ihre eigenen Interessen verfolgen und sich dazu von der Menschheit abgewandt haben. Zu Ende des Spiels soll sich der Protagonist ebenfalls in ein solches Wesen verwandeln - aber das sei nicht der größte Spoiler, denn der Haupt-Twist der Story käme wohl erst nach dem Ende des Spiels.



Ob sich eine oder mehrere dieser Theorien bewahrheiten, oder ob es sich dabei nur um interessant klingende Hirngespinste handelt, wird die Zeit zeigen. Nach udn nach sickern immer weitere Materielien zu Death Stranding durch, die sich früher oder später zu einem Ganzen zusammensetzen lassen. Alle bisherigen Infos, Screenshots und Videos zu Death Stranding findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ist eure Meinung zu den genannten Hypothesen zu der Story von Death Stranding? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels und lasst die Community und uns daran teilhaben!

Quelle: Gamepro