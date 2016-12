Death Stranding: Kuriose Verbindung zwischen den zwei Trailern

Hideo Kojima ist seit eh und je bekannt für komplexe, miteinander verwobene, spannende und teilweise schräge Storys in Videospielen. Mit der Metal Gear-Reihe bewies der Mastermind bereits zu Genüge, dass er in der Lage ist, fesselnde und enorm komplexe Geschichten zu erzählen, die Spieler zum Nachdenken bewegen. Auch bei seinem Projekt Death Stranding scheint Kojima seine kreative Ader erneut angezapft zu haben. Mittlerweile wurden zwei Trailer zu dem geheimnisvollen Projekt veröffentlicht, von dem bisher noch niemand so recht weiß, was es letztendlich werden wird, wenn es fertig ist.

Kojima selbst hat geraten, man solle sich beide Trailer einmal genau anschauen und nach Hinweisen suchen. Gesagt, getan. In einem entsprechenden Video wurden die zwei Trailer nebeneinander laufen gelassen. Wie Kojima bereits andeutete, sind Parallelen zu finden. Im ersten Trailer hält Noman Reedus ein Baby in der Hand, das plötzlich verschwindet. Zur gleichen Zeit im zweiten Video hält auch Guillermo del Toro eine Apparatur in den Händen, in der sich plötzlich ein Baby materialisiert- vermutlich das selbe.

Hier seht ihr besagte Ausschnitte aus den Trailern nebeneinander abgespielt. Quelle: Kotaku, IGN Das wirft viele Fragen auf: Wird Death Stranding von multiplen Universen handeln? Welche Verbindung besteht zwischen den beiden Charakteren und den Welten, in denen sie existieren? Was hat es mit dem Baby auf sich? Wenn ihr eine Theorie zu der Sache habt, zögert nicht und lasst es die Community und uns in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen wissen! Mehr interessante News, Infos, Screenshots und Videos zu Death Stranding könnt ihr auf unserer umfangreichen Themenseite finden.

Quelle: Kotaku