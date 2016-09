Death Stranding: ​Kojima über Release, Casting, Gameplay und mehr

Mastermind Hideo Kojima betrat während der Tokyo Gameshow 2016 die Bühne, schnappte sich ein Mikrofon und gab anschließend Details zu seinem Horror-Projekt Death Stranding preis, das mit dem berühmten Schauspieler Norman Reedus in der Rolle des Protagonisten bestückt ist. Dabei ging der sympathische Spieleprogrammierer auf den Release, das Casting, das Gameplay und noch mehr ein. Diese Gelegenheit nutzte Kojima auch dazu, um explizit zu erwähnen, dass er mit Metal Gear Survive, dem neu angekündigten Spin-Off aus dem Hause Konami, nichts am Hut habe. Er distanzierte sich ganz klar von genanntem Spiel. Außerdem erwähnte der Schöpfer von Metal Gear, dass Metal Gear Solid in seinen Augen fiktive Spionage-Action ist und nicht etwas, das mit Zombies zu tun hat.

Doch wieder zurück zu Death Stranding: Kojima gab bekannt, dass das Release-Datum von Death Stranding bereits jetzt schon feststehe - wie sonst sollte man denn auch in der Lage sein, ein Budget für das Projekt auf die Beine zu stellen? Auch per Twitter gab der Mastermind Infos zur geplanten Veröffentlichung bekannt.



Yes, Death Stranding has a set release date. Duh, how else would we be able to set a budget? — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) 18. September 2016

Death Stranding soll demnach noch vor den Olympischen Spielen in Tokyo im Jahr 2020 und vor der Veröffentlichung des neuen Akira-Films erscheinen. Das sagt nun zwar nicht viel aus, ist jedoch mehr als gar keine Information. Somit lässt sich der Release von Death Stranding in etwa eingrenzen und bestimmen. Weiterhin gab es Einzelheiten zum Gameplay. Videospielehelden tragen normalerweise Kampfanzüge oder irgendeine Art von Outfit zum Schutz - Death Strandings Held jedoch soll ganz anders werden. Aus bisherigen Videos wissen wir nur, dass der Protagonist, dargestellt von Norman Reedus (verkörpert unter anderem den The Walking Dead-Draufgänger Daryl Dixon), nackt ist. Das Spiel soll zudem eine vollständig neue Art von Co-op-Gameplay einführen, soll aber trotzdem im Singleplayer spielbar sein. Auch erwähnte Kojima-san, dass er ein Spiel erschaffen möchte, dass Bindungen zwischen Menschen schafft.

Was den Cast angeht, gab es die Information, dass es womöglich einen weiblichen Begleiter an der Seite von Reedus geben wird. Diese Aussage wurde gefällt, nachdem darüber gescherzt wurde, ob Death Stranding alleine von einem nackten Mann handele. Mehr interessante News, Infos, Videos und Screenshots zu Death Stranding, das für PS4 und PC erscheinen soll, findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von Kojimas Aussagen haltet, könnt ihr gerne mit der Community in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen diskutieren!

Quelle: Dualshockers