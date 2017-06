Über Hideo Kojimas neues Spiel ist bisher nicht sehr viel bekannt. Die einzigen Trailer, die es zu Death Stranding gibt, werfen mehr Fragen auf als sie beantworten. Und wie angekündigt, gab es auch keine Informationen zu Death Stranding auf der E3 2017. Vielleicht bekommen wir so wenig Informationen zu dem Spiel, weil das die Marketingstrategie Kojimas ist und der Titel bisher noch zu wenig Inhalt bietet - vielleicht würden wir Kojimas neuestes Spiel aber auch einfach nicht verstehen. Denn Kojima ließ es sich nicht nehmen, auf der E3 selbst ein wenig über Death Stranding zu plaudern - und erzählt, dass anfangs selbst das Entwicklerteam keine Ahnung gehabt hätte, was er erschaffen wollte.

"Wenn die Leute dagegen sind, dann bist du auf dem richtigen Weg."

"Zuerst habe ich meine Pläne meinem Team erklärt. Vor einem Jahr habe ich es das erste mal versucht: Niemand hat es kapiert! Das lag daran, dass ich etwas komplett Neues und etwas Anderes erschaffen wollte. Ich persönlich habe da meinen ganz eigenen Glauben: Wenn die Leute dagegen sind, dann bist du auf dem richtigen Weg. So sollte man Videospiele machen." Death Stranding ist das neueste Projekt des Masterminds hinter Metal Gear. Bisher ist nicht viel über den Titel bekannt - Mads Mikkelsen (Hannibal) und Norman Reedus (The Walking Dead) werden jedoch wichtige Rollen in Kojimas Projekt spielen. Ein Veröffentlichungstermin ist bisher nicht bekannt.

