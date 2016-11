Death Stranding: ​Hideo Kojima mit Panel auf der PlayStation Experience

Am kommenden Wochenende findet in Anaheim, Kalifornien bereits zum dritten Mal in Folge die PlayStation Experience 2016 statt. Wie Veranstalter Sony heute bekannt gegeben hat, wird Entwickler-Legende Hideo Kojima im Rahmen eines Panels über sein kommendes, mysteriöses Projekt Death Stranding sprechen. Darüber hinaus werden noch unangekündigte Gäste an der Gesprächsrunde teilnehmen. Das Panel wird am Samstag, 3. Dezember 2016 um 22 Uhr deutscher Zeit stattfinden und kann über einen Live-Stream mitverfolgt werden. Weitere Details wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Zuletzt sprach Kojima auf der diesjährigen Tokyo Game Show über Death Stranding.

Die PlayStation Experience 2016 startet an diesem Samstag um 19 Uhr deutscher Zeit mit dem großen PlayStation Showcase. Hier wird Sony einige Weltpremieren und Neuankündigungen vorstellen sowie neues Gameplay zu bereits bekannten Spielen präsentieren. Besucher vor Ort haben am Wochenende die Möglichkeit, über 100 Spiele für PlayStation 4 und PlayStation VR auszuprobieren. Die vollständige Liste haben wir euch bereits in der vergangenen Woche vorgestellt. Neben dem nun angekündigten Death Stranding-Panel werden am Samstag noch zwei weitere, bislang unbekannte, Gesprächsrunden stattfinden. Weitere Meldungen zu Death Stranding findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PlayStation Blog