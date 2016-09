Dear Esther ist in Form der überarbeiteten Landmark Edition nun auch für PS4 und Xbox One erschienen. Anstelle der in die Jahre gekommenen Source Engine von Valve Software kommt nun die moderne Unity 5 Engine zum Einsatz. Gewaltige grafische Verbesserungen dürfen allem Anschein nach aber nicht erwartet werden. Als Beleg dienen der Launch-Trailer und die Screenshots in der Galerie. Zusätzlich wurden aber auch der Sound neu abgemischt und einige Komfortfeatures ergänzt (besser lesbare Untertitel, Fadenkreuz etc). Wer sich für die Entstehungsgeschichte von Dear Esther interessiert, aktiviert den ebenfalls neuen Entwickler-Kommentar.

Dear Esther: Landmark Edition ist ab sofort im Playstation Store und im Xbox Store als Download für 9,99 Euro erhältlich. Besitzer des PC-Originals erhalten ein kostenloses Upgrade, das allerdings erst in "einigen Monaten" verfügbar sein wird. Dear Esther war ursprünglich lediglich eine Modifikation für Valves Ego-Shooter Half-Life 2. 2012 veröffentlichte Indie-Entwickler The Chinese Room eine kommerzielle Variante bei Steam, die überraschend zum Kassenschlager wurde. Dear Esther war der erste erfolgreiche "Walking Simulator" und machte den Weg frei für Titel wie Firewatch, The Vanishing of Ethan Carter und natürlich auch Everybody's Gone to the Rapture, dem inoffiziellen Nachfolger aus demselben Hause. Allen Genrevertretern gemein ist der (fast) vollständige Verzicht auf jegliche Gameplay-Elemente.

Quelle: PS Blog