Deadpool 2: Erstes Bild vom Sequel

Viele Fans der X-Men freuen sich schon auf das Sequel des Action-Hits Deadpool. Der Film wird aktuell gedreht und soll wieder jede Menge schwarzen Humor besitzen.

Zum Start der Dreharbeiten twitterte Schauspieler Ryan Reynolds jetzt ein Foto vom Set. In diesem faulenzt Anti-Held Deadpool, indem er vor dem Anwesen der X-Men in der Sonne liegt. Reynolds macht sich auch gleich über die Situation lustig und erklärt, dass wieder mal keiner zu Hause ist. Schon im ersten Teil besuchte Deadpool das Anwesen der X-Men, an dem sonst aufgrund der vielen Schüler jede Menge reges Treiben herrscht. Nicht so in Deadpool. Aus Budget-Gründen waren nur zwei der Superhelden anwesend. Diese Situation zieht Ryan Reynolds nun mit seinem Bild durch den Kakao.

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 17. Juni 2017

Vermutlich wird Deadpool hier im neuen Film wieder nur auf die beiden Helden Colossus und Negasonic Teenage Warhead treffen - und sich bestimmt wieder darüber lustig machen.

Deadpool 2 kommt im nächsten Sommer in die Kinos.

Quelle: Nerdist