23.01.2017 um 18:10 Uhr Publisher Koei Tecmo gab heute bekannt, dass der lang erwartete PlayStation VR-Modus für Dead or Alive Xtreme 3 am 24. Januar 2017 vorerst exklusiv in Japan erscheinen wird. Das Feature mit dem Namen "VR Paradise" wird zudem von der neu hinzugefügten PS4 Pro-Unterstützung profitieren und bessere Bildqualität liefern.

