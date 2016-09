Das sexy Sportspiel Dead of Alive Xtreme 3 ist immer wieder in den Schlagzeilen. Die sehr freizügige Darstellung der Damen inklusive der physikalisch wippenden Brüste erregt Spieler gleich auf mehrere Arten. Manche regen sich darüber auf, andere regen sich damit ab.

Man mag vom Spiel halten, was man will, es ist trotz aller Kritik recht erfolgreich und wird vom Entwicklerstudio immer wieder mit neuen Inhalten versorgt. So nun auch durch einen gratis DLC, der ein Feature einführt, welches selbstverständlich bei keinem Beach-Volleyballspiel fehlen darf: explodierende Badeanzüge! Richtig, die Badeanzüge der Spielerinnen, die sowieso schon sehr viel Haut zeigen, lösen sich mit dem DLC auf. Natürlich nicht komplett, ein wenig will man schließlich noch immer der Fantasie überlassen. Das ganze wurde dabei offenbar vom Anime Keijo!!!!!!!! inspiriert, in dem freizügige Damen sich im Bikini in Sportduellen messen.

Es gibt allerdings auch schlechte Nachrichten: Denn der DLC ist vorerst nur für die japanische Version von Dead of Alive Xtreme 3 verfügbar. Ob und wann er auch im Westen veröffentlicht wird, steht momentan noch nicht fest. Ja, das Leben kann manchmal gemein sein. Dafür haben wir für euch ein Video der explodierenden Badeanzüge aus dem Spiel, das ist doch auch schon was...