Nach knapp einem Jahr wird nun auch die Konsolen-Version von Dead by Daylight für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Dies gaben Publisher Starbreeze Studios und Entwickler Behaviour Digital kürzlich bekannt. Demnach steht der Survival-Titel ab dem 23. Juni 2017 in Europa als Retail-Fassung von 505 Games oder digital in den entsprechen Stores zum Kauf bereit. Bislang wurde nur der US-Preis in Höhe von 29,99 Dollar bekannt gegeben. Damit ist die Konsolen-Fassung insgesamt zehn Dollar teurer als die auf Steam erhältliche PC-Version von Dead by Daylight.

Das 4 vs. 1-Survival-Spiel von Behaviour Digital erschien im vergangenen Juni für den PC und konnte sich mittlerweile über 1,8 Millionen Mal verkaufen. Zuletzt wurden im Februar im Rahmen eines Livestreams die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One bestätigt. Käufer der Retail-Version von Dead by Daylight dürfen sich zudem auf einige Extras freuen. Demnach befinden sich neben dem offiziellen Soundtrack, insgesamt vier Add-ons in der Box. Dabei handelt es sich um "The 80's Suitcase", "The Bloodstained Sack", "The Of Flesh and Mud chapter" sowie ein bisher noch unangekündigter DLC. Weitere Meldungen und Videos zu Dead by Daylight findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers