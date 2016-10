Nur sieben Monate nach seiner Veröffentlichung auf dem PC und der PlayStation 4 sollen die Server des taktischen Online-Weltraumshooters Dead Star vom Netz genommen werden - damit wird das Spiel abseits des Tutorials unspielbar werden. Wie Kotaku berichtet, wurde das Spiel, das im Monat seiner Veröffentlichung auch kostenlos an PS-Plus-Mitglieder ausgegeben wurde, von Entwickler Armature bereits sowohl aus dem Steam- als auch dem PlayStation-Store entfernt - am 1. November sollen die Server dann endgültig abgeschaltet werden. Aus purer Bösartigkeit passiert dies freilich nicht, wie Director of Operations Jack Mathews gegenüber Kotaku erklärt hat: "Wir nehmen das Spiel vom Netz, weil die Betriebskosten des Spiels inzwischen seine Einnahmen übersteigen."

Dead Star sei ein "Leidenschaftsprojekt" gewesen, die Entscheidung wäre deshalb alles andere als leichtfertig getroffen worden: "Armature hat eine Menge Zeit, Liebe und Ressourcen sowohl in das Spiel als auch in seine Community gesteckt - und wir sind unseren Spielern extrem dankbar für ihre Unterstützung, das Spiel so lange am Laufen zu halten, wie möglich", so Mathews weiter. Die Armature Studios zeichneten in der Vergangenheit für so Spiele wie Batman: Arkham Origins Blackgate und in Kooperation mit anderen Entwicklern für Titel wie ReCore und The Unfinished Swan verantwortlich. Derzeit werkelt das Studio an der Wii-U- und Vita-Version von Bloodstained: Ritual of the Night.

Quelle: Kotaku