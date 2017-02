Dead Rising 4: Releasetermin der PC-Steam-Version und Systemanforderungen bekannt

Schon in wenigen Wochen dürfen sich PC-Besitzer und Steam-User den hungrigen Zombies stellen, welche nach dem Ausbruch einer mysteriösen Seuche in Willamette, Colorado die Festlichkeiten vor Ort stören. Dead Rising 4 erscheint für PC am 14. März als digitale Version über Steam. Bisher war das Spiel für PC nur über den Windows-Store erhältlich.

Ihr schlüpft in die Rolle von Journalist Frank West, der 16 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils von Dead Rising wieder den Zombies gegenüber steht. Dieses Mal ist er mit einer High-Tech-Kamera ausgestattet, die es ihm erlaubt, Selfies mit den Untoten in besonders hoher Auflösung zu schießen. Das Geschehen findet im neuesten Spiel der Horror-Action-Reihe in und um das "Willamette Memorial Megaplex Mall"-Einkaufszentrum statt.

In der großen offenen Spielwelt müsst ihr versuchen, zu überleben, die Untoten zu besiegen und könnt dafür auf eine Unmenge an Waffen zurückgreifen, die ihr auch modifizieren dürft. Über Steam könnt ihr euch das Spiel jetzt schon mit einem Rabatt von 20 Prozent und dem X-Fists Exo Suit Weapon als Preorder-Bonus vorbestellen. Anhand der veröffentlichten Systemanforderungen seht ihr, ob euer PC geeignet ist, die rasanten Kämpfe des Spiels dazustellen. In unserem Test lest ihr außerdem, wie gut Dead Rising 4 geworden ist.



Minimale Systemanorderungen Empfohlene Systemanforderungen CPU Intel i5-2400 / AMD FX 6300 Intel i7-3770 / AMD FX 8350 RAM 6 GB 8 GB Grafikkarte GTX 760 (2 GB) / HD 7850 (2 GB), DirectX 11 GTX 970 (4 GB) / R9 290 (4 GB), DirectX 11 Betriebssystem Windows 10 Windows 10 Festplatte 50 GB 50 GB