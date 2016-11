Dead Rising 4: Weihnachtlicher Launch-Trailer zur Zombie-Schlachtplatte

Wenige Tage vor Release hat Hersteller Capcom den offiziellen Launch-Trailer zu Dead Rising 4 veröffentlicht. Ihr könnt ihr euch den nur etwa eine halbe Minute langen Clip direkt unterhalb dieser Zeilen ansehen. Die Zombie-Schlachtplatte erscheint am 6. Dezember, also am Nikolaustag. Dieser Release-Termin ist nicht zufällig gewählt. Dead Rising 4 spielt nämlich in der Vorweihnachtszeit. Dennoch wird das Spiel hierzulande wohl eher unter wenigen Weihnachtsbäumen als Geschenk liegen.

Capcom hat sich gegen eine Veröffentlichung von Dead Rising 4 in Deutschland entschieden. Das ist allerdings auch keine allzu große Überraschung. Schließlich sind die drei Vorgänger durch die Bank indiziert, teilweise sogar zusätzlich beschlagnahmt worden. Ob Dead Rising 4 überhaupt der USK zur Prüfung vorgelegt wurde, ist nicht bekannt. Wer Dead Rising 4 auf PC und / oder Xbox One spielen will, kommt um den Gang zum Importhändler also nicht herum. Im kommenden Jahr folgt auch noch eine PS4-Umsetzung. Weitere News und Infos gibt's auf der Themenseite zu Dead Rising 4.