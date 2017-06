Dead Rising 4 erhält nach dem Frank-Rising-DLC eine zweite Download-Erweiterung. Und wie gewohnt ist auch der Name dieser Erweiterung passend zum Rest des Dead Rising-Universums total "over the top": Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf erscheint am 20. Juni und nimmt Spieler mit zu einer Runde Golf. Die für Xbox One und PC geplante Erweiterung wird von Entwickler Capcom folgendermaßen beschrieben: "Mit verschiedenen Löchern der rein mutwilligen Zerstörung werden Spieler in dem neuen Dead Rising-DLC den Zombies den Mittelfinger zeigen, während sie sich über die Grünflächen des Willamette-Einkaufszentrum und der umliegenden Stadt bewegen".

Der DLC bringt einen 4-Spieler-Multiplayer-Modus mit sich, sowie einen Zug-basierten Koop-Modus. Darüber hinaus enthält das Update neue kosmetische Gegenstände wie Schläger, mehr Power-Ups und Kostüme. Erhältlich ist die zweite Dead Rising-Erweiterung über den Season-Pass (19,99 €) oder als Standalone-Kauf für 9,99 €. Bisher ist nicht bekannt, ob es weitere DLCs für den Zombie-Spaß aus dem Hause Capcom Vancouver geben wird. Weitere Informationen zu neuen Spielen für die Xbox One bekommen wir voraussichtlich in Microsofts Livestream zu der E3 2017.

Quelle: Xbox.com