Dead Rising 4: Capcom veröffentlicht neuen Halloween-Trailer

Passend zur aktuellen Zeit hat das Entwicklerteam von Capcom Vancouver und Publisher Microsoft einen speziellen Halloween-Trailer zum kommenden Dead Rising 4 veröffentlicht. Darin sehen wir Protagonist Frank West, wie er in verschiedenen Kostümen - darunter als Weihnachtsmann, Akuma von Street Fighter oder mit einem Kürbiskopf ausgestattet - riesige Wellen von Zombies auf spezielle Art vernichtet. Das Video wurde im Rahmen der YouTube-Show "Gameslice" mit Moderator Geoff Keighley erstmals präsentiert.



Dead Rising 4 erscheint am 6. Dezember 2016 vorerst für den PC und Xbox One. Sobald die einjährige Zeitexklusivität abgelaufen ist, dürfen auch Besitzer einer PlayStation 4 den Zombie-Shooter erwerben. Im vierten Teil der Reihe übernehmen die Spieler erneut die Rolle von Protagonist Frank West, der bereits im Original Dead Rising zum Einsatz kam. Vor einigen Wochen kündigte das Entwicklerteam an, dass sie die Geschichte von Frank im kommenden Ableger zu Ende erzählen wollen und viel Zeit in die Charakterentwicklung gesteckt wurde. Weitere Meldungen und Videos zu Dead Rising 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.