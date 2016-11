Dead Rising 4: Kein offizieller Release in Deutschland

Einem Bericht der Webseite von Gamers Global zufolge hat die PR-Agentur von Microsoft mitgeteilt, dass das kommende Zombie-Action-Spiel Dead Rising 4 nicht offiziell in Deutschland erscheinen wird. Damit würde sich der neueste Ableger seinen Vorgängern anschließen und hierzulande nicht in den Händler-Regalen zur Verfügung stehen. Für Dead Rising 4 ist derzeit ein Europa-Release am 06. Dezember 2016 geplant. Bislang unklar ist, ob Publisher Microsoft das Zombie-Spiel überhaupt bei der USK zur Prüfung vorgelegt hat, oder ob das Unternehmen direkt auf den Release in Deutschland verzichtete.

Interessierte Spieler sind demnach auf eine Import-Version angewiesen, um Dead Rising 4 spielen zu können. Zuletzt hat das brutale Kampf-Spiel Mortal Kombat X von Publisher Warner Bros. Games einige Zeit nach dem Release in Deutschland eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Der Weltkriegs-Shooter Battlefield 1 erhielt von der USK sogar eine Freigabe ab 16 Jahren und nicht wie üblich ab 18. Ein Statement von Microsoft wird in Kürze erwartet. Weitere Meldungen zu Dead Rising 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamers Global