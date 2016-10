Dead Rising 4: Drei Erweiterungen und Season-Pass angekündigt

Am 06. Dezember 2016 erscheint mit Dead Rising 4 der nächste Ableger der bekannten Zombie-Reihe für PC und Xbox One. Nun hat Publisher Microsoft sowie Entwickler Capcom insgesamt drei verschiedene Erweiterungen angekündigt, die nach dem Release des Spiels erscheinen werden. Darüber hinaus wird es einen Season-Pass geben, der alle Zusatz-Pakete für Dead Rising 4 enthalten wird. Dieser wird ab dem Release für 24,99 Euro in den entsprechenden Stores zur Verfügung stehen. Käufer der Dead Rising 4: Deluxe Edition für 79,99 Euro haben den Season-Pass direkt inklusive.

Zudem gibt es erste Informationen zu den einzelnen Erweiterungen. Das "Stocking Stuffer Holiday Pack" wird neue weihnachtliche Waffen, Zombies, Kostüme und weitere Inhalte enthalten. Der DLC "Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf" wird einen vollständigen 18-Loch-Minigolf-Platz mit vielen Zombies und ordentlich Zerstörung zum Hauptspiel hinzufügen. Als Golfschläger wird Protagonist Frank West sein eigenes Waffenarsenal verwenden. In der abschließenden Erweiterung "Dead Rising 4: Frank Rising" wird der Hauptcharakter selbst mit dem Zombie-Virus infiziert und muss schnellstmöglich ein Heilmittel finden. Weitere Meldungen zu Dead Rising 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.