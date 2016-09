Dead Rising 4: Capcom verspricht großartige Story und Charakterentwicklung

In diesem Jahr feiert Dead Rising - das Zombie-Franchise von Capcom - zehnjähriges Jubiläum. Zur Feier veröffentlichte der Publisher vor wenigen Wochen eine Remastered-Sammlung der bisher erschienen Titel der Reihe. Während Dead Rising 2 und Dead Rising 3 auf dem Index stehen, könnte Capcom nach zehn Jahren eine neue Überprüfung für den Original-Titel Dead Rising durchführen lassen, um ihn möglicherweise in Deutschland zu veröffentlichen. Darüber hinaus erscheint am 06. Dezember 2016 mit Dead Rising 4 ein neuer Ableger der Zombie-Reihe zeitexklusiv für PC und Xbox One.

In einem Video-Interview mit Game Reactor haben Joe Nickolls und Art Director Geoff Coates vom Entwicklerteam Capcom Vancouver ein wenig über den kommenden Zombie-Titel gesprochen. In Dead Rising 4 werden die Spieler wieder die Rolle von Frank - dem Protagonist des ersten Teils - übernehmen können. Hierzu sagen die Entwickler: "Es gibt einige Elemente, die Spieler von Dead Rising 1 wiedererkennen werden. Was wir wirklich mit dieser Geschichte machen wollen, ist den Rest von Franks Story zu erzählen, wir steigen also da ein, wo wir zuletzt mit Frank aufgehört haben. Frank ist zwar älter, aber deutlich schlauer. [...] Er versucht nicht, irgendjemand zu beeindrucken - es sind sowieso alles Zombies. Wir haben wirklich viel in die Charakterentwicklung von Frank gesteckt, wir möchten ihm ein wenig mehr Relevanz geben."

Darüber hinaus versprechen die beiden Entwickler eine großartige Story für Dead Rising 4: "Unser Spiel hat eine tolle Geschichte, es wird viele versteckte Dinge geben. Was wir gelernt haben ist, dass wir den Spielern eine Sandbox geben möchten und nachdem sie etwas in die Luft gejagt haben, machen sie sich auf den Weg zur nächsten Mission. Doch auf dem Weg dahin wird es einige Nebenquests und hilfesuchende Überlebende geben. Wenn du also leicht abzulenken bist, geben wir dir jede Menge zu tun." Weitere Meldungen zu Dead Rising 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: WCCFtech