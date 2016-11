Es gibt ein Lebenszeichen von Dead Island 2: Nachdem es nach der Übernahme der Entwicklung durch Sumo Digital im Frühjahr 2016 monatelang still um das Zombiespiel geworden war, hat sich Klemens Kundratitz, seines Zeichens CEO bei Publisher Koch Media, in der jüngsten Ausgabe des britischen Videospielmagazins MCV über den Status des tot geglaubten Projekts geäußert - und zwar äußerst positiv: "Dead Island ist eine sehr wichtige Marke für uns. Sie hat überhaupt erst auf uns aufmerksam gemacht", so Kundratitz. "Wir haben große Pläne für die Marke, mit mehreren Projekten in der Entwicklung. Dead Island 2 [...] macht großartige Fortschritte bei Sumo. Wir freuen uns schon, das Spiel den Fans vorzuführen, wenn es bereit ist."

Damit aber noch nicht genug: Offenbar hat der Publisher neben Dead Island 2 sogar einen Mobile-Ableger in Arbeit, zu dem es bald weitere Informationen geben soll - generell sei die Reihe alles andere als tot, wie Kundratitz klar macht: "Die Marke hat unsere vollste Aufmerksamkeit", verspricht der CEO. Damit ist nach wie vor nicht klar, wann wir uns auf Dead Island 2 freuen dürfen - nachdem das Spiel in der vergangenen Zeit aber durch gleich mehrere Entwicklerhände ging, und im Sommer sogar kurzzeitig und fälschlicherweise tot gesagt worden war, dürften die Aussagen des Koch-Media-CEOs ein wichtiges Lebenszeichen für Fans der Marke darstellen. Für kommende Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer und mehr rund um Dead Island 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere entsprechende Themenseite im Blick.

Quelle: MCV via Gamestar