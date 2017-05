Ein wichtiges Thema auf Sonys diesjähriger E3-Pressekonferenz wird Days Gone sein. Man plane, "wirklich Großes" für die Messe, so Sam Witwer, Lead Actor bei Entwickler Studio Bend, in einem aktuellen Livestream bei Twitch. Details verriet er natürlich noch nicht. Zu erwarten ist aber wohl zumindest ein neuer Trailer. Ob wir auf der E3 bereits den Release-Termin erfahren, darf hingegen eher bezweifelt werden. Days Gone wurde nämlich erst vor (dann) exakt einem Jahr erstmals angekündigt.

Days Gone ist ein weiteres Survival-Horror-Game und erscheint exklusiv für die PS4. Auch Pro-Features wie HDR und höhere Auflösung wurden bereits bestätigt. Die Story klingt wenig aufregend. Die Erde wurde von einer globalen Seuche befallen, die einen Großteil der Menschheit in die sogenannten "Freakers", eine Art Zombies, verwandelt hat. Die wenigen Verschonten kämpfen in der Hochwüste des pazifischen Nordwestens ums Überleben. Auf der E3 2017 erfahren wir vielleicht auch hierzu Neues. Sonys E3-Keynote beginnt am 13. Juni, um 3 Uhr deutscher Zeit. Weitere News und Infos zur nach wie vor wichtigsten Branchenveranstaltung der westlichen Hemisphäre findet ihr auf unserer Themenseite zur E3 2017.