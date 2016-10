Das Schwarze Auge: Gewinnt coole Preise für das Pen-and-Paper-Rollenspiel

In Zusammenarbeit mit Ulisses Spiele verlosen wir auf pcgames.de, gamesaktuell.de und videogameszone.de fantastische Produkte für das Fantasy-Rollenspiel Das Schwarze Auge. Das Pen and Paper-Rollenspiel existiert seit den frühen 80er-Jahren und ist im Herbst 2015 in der fünften Regeledition erschienen. Ihr habt noch nie ein Pen and Paper-Rollenspiel ausprobiert? Ihr seid bereis alte Hasen und wollt trotzdem einen der Preise absahnen? Macht mit beim Gewinnspiel und sichert euch die Chance auf eins der neuen Regelwerke! Das könnt ihr gewinnen:

1x Hardcover Regelwerk limitiert

1x Hardcover-Regelwerk

1x Aventurischer Almanach Hardcover + Taschenbuch-Regelwerk

1x Vampir von Havena + Taschenbuch-Regelwerk

1x Offenbarung des Himmels + Taschenbuch-Regelwerk

Ihr habt Lust, die Bücher bald in eurem Regal vorzufinden? So macht ihr mit: Beantwortet einfach folgende Gewinnspielfrage, indem ihr eine der drei Antwortmöglichkeiten wählt. Hier kommt die Frage: Wie heißt der Kontinent, auf dem Das Schwarze Auge hauptsächlich angesiedelt ist (neben Myranor, Riesland, Uthuria und Tharun)?

Aventurien

Metropolis

Land Og

Schickt die richtige Antwort zusammen mit eurem vollständigen Vor- und Nachnamen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "Das Schwarze Auge". Das Gewinnspiel mit Ulisses Spiele läuft vom 5. Oktober 2016 bis zum 5. November 2016 um 23:59 Uhr. Bitte beachtet: Alle Mails, die danach bei uns eintreffen, können in der Auswahl des Gewinners nicht mehr berücksichtigt werden. Alle Infos zu unseren Gewinnspielen findet ihr in unseren Teilnahmebedingungen. Alle Informationen zum Schwarzen Auge und weiteren Rollen-, Brett- und Kartenspielen könnt ihr auf der offiziellen Website von Ulisses Spiele nachlesen. Aktuelle Infos aus der Szene findet ihr auf dem Ulisses-Spiele-Facebook und Ulisses-Spiele-YouTube-Kanal.

Übrigens: Michael Mingers von Ulisses Spiele wird im kommenden Games Aktuell-Podcast vor Ort sein, um mit uns über das Gewinnspiel und den neuesten Entwicklungen zu sprechen. Unter anderem ist vor kurzer Zeit das Crowdfunding zur deutschen Version von Fragged Empire gestartet.