Das Duell: Im Trailer des Westerns sorgt Liam Hemsworth für Ordnung

26.11.2016 um 12:15 Uhr 1887 ist Texas ein Ort der Gewalt und Legenden. Als rechtschaffener Texas Ranger untersucht David Kingston (Liam Hemsworth) eine Mordserie in der Kleinstadt Helena. Dabei stößt er auf den zwielichtigen Prediger Abraham Rant (Woody Harrelson), der in der Grenzstadt Mount Hermon einen Kult um sich versammelt. Gemeinsam mit seiner Frau Marisol (Alice Braga) schleust er sich in die Sekten-ähnliche Gesellschaft rund um Rant ein, doch bald steht nicht nur sein Leben auf dem Spiel, sondern auch das seiner Frau. Ab dem 9.12.2016 ist Das Duell auf Blu-Ray, DVD sowie digital erhältlich.

