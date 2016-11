Darksiders: Warmastered Edition - Trailer zum Konsolen-Release

27.11.2016 um 12:15 Uhr Das ist der offizielle Launch-Trailer zur Darksiders: Warmastered Edition. Die aufgepeppte Version des Action-Adventures erscheint am 22.11. für PS4 (Pro) und Xbox One. Am 29. November folgt die PC-Fassung. Ebenfalls geplant ist Darksiders: Warmastered Edition für Nintendos Wii U. Hier gibt es aber noch keinen Release-Termin.

Mehr zu Darksiders: Warmastered Edition findet ihr auf unserer Themenseite.