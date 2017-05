01:44

Darksiders 3: Im Ankündigungstrailer setzt es mächtige Peitschenhiebe Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73849%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1227099%26product%5Fid%3D266088%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73849[/ctecvideo]

Darksiders 3: Im Ankündigungstrailer setzt es mächtige Peitschenhiebe

06.05.2017 um 17:15 Uhr Gunfire Games und THQ Nordic kündigen Darksiders 3 mit einem effektvollen Trailer an. Nach Krieg im ersten Teil der Reihe sowie Tod in Darksiders 2 schlüpfen Spieler in die Haut der apokalyptischen Reiterin Wut. Diese vertraut auf eine Peitsche als Waffe und greift auf ihre magischen Kräfte zurück, um die sieben Todsünden und ihre Diener zu besiegen und das Gleichgewicht von Gut und Böse auf der Erde wiederherzustellen. Dabei stehen ihr unterschiedliche Formen zur Verfügung, die ihr jeweils den Zugriff auf unterschiedliche Waffen, Moves und Fähigkeiten gewähren. Darksiders 3 soll 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Mehr zu Darksiders 3 findet ihr auf unserer Themenseite.