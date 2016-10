Darkest Dungeon: Vampir-Erweiterung für 2017 angekündigt

Red Hook Studios hat einen ersten kostenpflichtigen DLC für Darkest Dungeon angekündigt. Der Zusatzinhalt trägt den Titel The Crimson Court. Der Release ist für Anfang 2017 geplant. Zum Inhalt ist noch nichts bekannt. Das Teaserbild und die darunter stehenden Worte ("The Blood! I must have the Blood!") geben allerdings starken Anlass zur Vermutung, dass in The Crimson Court Vampire eine wichtige Rolle spielen werden.

Darkest Dungeon ist im Januar nach einer mehrmonatigen Early-Access-Phase für den PC erschienen. Seit Kurzem sind auch Umsetzungen für PS4 und PS Vita erhältlich. Für Microsofts Xbox One ist nach wie vor offenbar keine Fassung in der Mache. Finanziert wurde Darkest Dungeon mit Hilfe Kickstarter. 2014 stellten die Entwickler über 300.000 Dollar für die Entwicklung bereit. Gut angelegtes Geld, wie unser Test zu Darkest Dungeon belegen dürfte.

Quelle: Red Hook