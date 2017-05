Am 19. Juni erscheint mit "The Crimson Court" die erste kostenpflichtige Erweiterung zum Hardcore-Rollenspiel Darkest Dungeon, erstmals angekündigt vor über einem halben Jahr. Das hat Entwickler Red Hook Studios jetzt via Blogbeitrag auf seiner Webseite mitgeteilt. Der DLC ist wie auch das Hauptspiel bei Steam, im Humble Store sowie bei GOG.com (DRM-frei) erhältlich und kostet 9,99 Euro. "The Crimson Court" erweitert den Umfang von Darkest Dungeon um eine neue Charakterklasse, weitere (Boss-)Gegner, neue Maps und ein völlig neues Dungeon-Setting.

Darkest Dungeon ist im Januar des vergangenen Jahres zunächst exklusiv für den PC erschienen. Unseren Test zu Darkest Dungeon könnt ihr hier nachlesen. Dem Release vorgeschaltet war eine längere Early-Access-Testphase. Im Herbst kamen dann auch Fassungen für die Sony-Konsolen PS4 und PS Vita auf den Markt. Diese erhalten den "The Crimson Court"-DLC ebenfalls allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Red Hook möchte zunächst der PC-Version den nötigen Feinschliff verpassen. Alle weiteren News und Infos zum via Kickstarter finanzierten Indie-RPG findet ihr auf unserer Themenseite zu Darkest Dungeon.

