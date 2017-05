Dark Souls: Mod macht das Action-RPG zu einem Roguelike

Roguelikes üben einen gewissen Reiz aus. Gerade der Zufalls-Aspekt ist es, den viele Spieler an dem Prinzip so lieben. Denn dies führt zu einem hohen Wiederspielwert.

Mit der Mod "Item Randomizer" für die PC-Version des Action-RPGs Dark Souls wird ein Roguelike-Element eingeführt. Mit der Mod werden alle Items in der Spielwelt zufällig verteilt. Da hierzu optional auch die Schlüssel zählen, macht dies die Welt Lordran zu einer Art Labyrinth, durch welches ihr euch kämpfen müsst, um die Schlüssel zu finden. Auch seid ihr ständig auf der Jagd nach Loot und wisst nie, wo welche Beute auftaucht.

Dieses Zufallselement verändert das gesamte Spiel. Denn Profis wissen genau, wo sie im ungemoddeten Spiel welche Waffe entdecken und können sich diese schon recht früh schnappen. Mit der Mod ist das nicht mehr möglich. Denn nun müsst ihr überall nach den Gegenständen suchen und wisst nie, wo sie zu finden sind.

Die Mod liegt momentan in einer Beta-Version vor und bietet mehrere Schwierigkeitsgrade, die bestimmen, ob Schlüssel weiterhin an den vordefinierten Orten zu finden sein sollen und wie schwer es ist, an die wirklich guten Items zu kommen. Wer die Mod mal ausprobieren und dadurch feststellen will, wie sehr sich Dark Souls damit verändert, der kann sie sich über einen Beitrag auf Reddit herunterladen. Dort ist außerdem eine Installationsanleitung zu finden.

Quelle: PCGamer