Vom einst nur für Japan vorgesehenen Nischentitel hin zum Kaufgrund für die Playstation 4: From Software hat sich in den vergangenen Jahren mit dem gefeierten Demon's Souls, der Dark Souls-Trilogie sowie Bloodborne einen Namen gemacht und dem RPG-Genre seinen Stempel für anspruchsvolles Gameplay aufgedrückt. Jenen Spielern, die sich durchzubeißen vermochten und dem unausweichlichen Tod ins Auge blickten, eröffnete sich nach kurzer Zeit eine faszinierende und melancholische Spielwelt, die ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen wusste. Sonderlich komplex war die in ihren Grundzügen allerdings nie: Ein auserwählter Untoter wird dazu auserkoren, eine mysteriöse Flamme neu zu entfachen. Die Spannung generierte sich erst durch die Lore des Spiels, welche die Fans auch Jahre später noch über die Ereignisse des Spiels spekulieren lässt. So erging es auch den Fans von Dark Souls 3, das die Fans wieder mit dem einen oder anderen Fragezeichen in den Abspann entließ. War es das nun mit der Reihe? Jein, denn schon im Vorfeld kündigte From Software nicht nur einen, sondern gleich zwei DLC-Erweiterungen an, die eventuell mehr Licht ins Dunkel bringen sollen. Oder zumindest mehr Möglichkeiten, virtuell ins Gras zu beißen.

Dark Souls 3: The Ringed City angespielt - Schmetterlinge des Grauens (2) Quelle: Bandai Namco

Blutige Parallelen

Nachdem der erste DLC Ashes of Ariandel definitiv als eine Hommage an die gemalte Welt von Ariamis aus Dark Souls 1 bezeichnet werden kann, muss man auch bei The Ringed City nicht lange nach der Vorlage suchen. Mit seinen surreal verstreuten Burgruinen, die jeglicher Schwerkraft trotzen und kreuz und quer in der Spielwelt angeordnet sind, fühlt man sich zweifelsfrei an den Ofen der ersten Flamme (Kiln of the First Flame) erinnert, wo das Finale von Dark Souls 3 ausgetragen wurde. Dark Souls 3: The Ringed City angespielt - Schmetterlinge des Grauens (5) Quelle: Bandai Namco Allerdings lassen sich auch definitiv Parallelen zum DLC von Bloodborne ziehen, bei dem die Stadt auf ähnlich skurrile Weise in Mitleidenschaft gezogen wurde. So wie auch The Old Hunters und Ashes of Ariandel handelt es sich bei The Ringed City um einen End-Game-Bereich. Der uns zur Verfügung gestellte Charakter war natürlich dementsprechend ausgerüstet. Neben einem Zweihänder +10 verfügte unser offensichtlich auf Stärke und Weisheit getrimmte Ritter auch über diverse Zauber und befand sich auf Charakterstufe 125. Sofern ihr den DLC also spielen wollt, solltet ihr noch mindestens einen fertig ausgebauten Helden im Sortiment haben.

Bekannte Gesichter

Was die Gegnervariation anbelangt, hatte der von uns angespielte Part vorrangig altbewährte Standardkost zu bieten. Neben den kleinen Minizwergen, die man schon in der Kathedrale des Abgrunds zu Gesicht bekam, liefen uns auch die giftigen Pilzkäfer über den Weg. Letzteres deutet schon darauf hin, was Fans an der Serie fürchten: Wieder einmal seid ihr auch in einem Sumpfgebiet unterwegs, was an euren Kräften zehren wird. Dark Souls 3: The Ringed City angespielt - Schmetterlinge des Grauens (3) Quelle: Bandai Namco Die größte Gefahr lauerte aber in der Luft. Dort flog nämlich eine Art humanoider Schmetterling herum, der uns beim geringsten Blickkontakt sofort mit einem magischen Laser-Stakkato begrüßte. Im offenen Feld zieht man da schnell den Kürzeren, weshalb ausreichende Deckung hier überlebenswichtig ist. Effizient bekämpfen lässt sich der Schmetterling nicht, wohl aber seine Larve, die irgendwo im Level versteckt ist. Sobald die nämlich den Geist aufgibt, stürzt auch der Gegner am Himmel zu Boden. Danach hat man endlich die Gelegenheit, sich die Stage etwas genauer anzusehen, denn wie schon das Hauptspiel ist The Ringed City ist sehr verwinkelt und bietet zahlreiche Geheimnisse.

Selbstverständlich wird es auch neue Ausrüstungsgegenstände und Zauber geben, mit denen ihr euren hochgestuften Helden noch weiter verbessern könnt. Richtig gut gefiel uns dabei der riesige Türschild, der tatsächlich wie eine große Doppeltür aussieht. Das neue Equipment in dem DLC wird aber nicht für jedermann geschaffen sein, denn für viele Items müsst ihr die entsprechend hohen Voraussetzungen bei den Attributen erfüllen.

Dark Souls 3: The Ringed City angespielt - Schmetterlinge des Grauens (1) Quelle: Bandai Namco

Hitziges Duell

Während unserer kurzen Session hatten wir zudem die Gelegenheit, den (vermeintlichen) Boss des neuen Areals herauszufordern: Eine überdimensionale Monstrosität aus Wolf und Fledermaus. Wie so oft in der Serie unterteilte sich auch dieser Kampf in mehrere Phasen. Kämpfte die Kreatur anfangs noch alleine, gesellte sich ab der Hälfte noch ein feuriger Artgenosse hinzu, was umgehend eine Taktikumstellung erforderte. Wie gerade schon erwähnt gehen wir jedoch nicht davon aus, hier den einzigen Boss des DLCs gesehen zu haben. Vieles, was im offiziellen Trailer des Spiels vorkam, konnten wir auf unserer Anspielsession noch nicht ausfindig machen - darunter etwa die weiß gekleidete Frau mit der riesigen Eierschale oder der in Roben gekleidete Riese. Ein Urteil darüber, wo die umringe Stadt im Gesamtkontext der Story einzuordnen ist, können wir uns nach der kurzen Spielzeit natürlich genauso wenig erlauben. Die Erleuchtung kommt erst am 28. März ans Tageslicht, wenn Dark Souls 3: The Ringed City erscheint. Knapp einen Monat später, am 21. April, dürfen auch Spieler zugreifen, die mit dem dritten Teil noch nicht in Kontakt kamen. Da erscheint nämlich die Fire Fades-Edition mit dem Hauptspiel, sämtlichen Updates und natürlich auch beiden Erweiterungen.

Dark Souls 3: The Ringed City angespielt - Schmetterlinge des Grauens (6) Quelle: Bandai Namco