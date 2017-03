Dark Souls 3: The Ringed City - So erreicht ihr das DLC-Gebiet

In Dark Souls 3 das Gebiet des finalen DLCs The Ringed City finden und betreten? In diesem Tipp verraten wir euch, wie ihr den allerletzten Zusatzinhalt zu Dark Souls betretet. From Software-Fans freuen sich seit heute auf neues Futter, tragen aber gleichzeitig Trauer. Schließlich handelt es sich um den finalen Inhalt der Dark Souls-Trilogie. Zunächst stellt ihr sicher, dass ihr via Steam, PSN oder Xbox Live die aktuellen Patches beziehungsweise Updates für Dark Souls 3 installiert habt. Danach öffnet ihr die Download-Stores und ladet euch The Ringed City herunter. Startet dann das Spiel und ihr lest im Startbildschirm links oben den Titel des finalen Zusatzinhaltes. Nun begebt ihr euch wie folgt auf die Suche nach dem Leuchtfeuer, das euch ins DLC-Gebiet bringt.

Dark Souls 3 - The Ringed City - so startet ihr den DLC

Ihr betretet das neue Gebiet samt Bossgegnern in The Ringed City auf zwei Arten. Um beide Möglichkeiten zu nutzen, benötigt ihr den ersten Dark Souls 3-DLC Ashes of Ariandel. Solltet ihr nur das Hauptspiel besitzen, habt ihr nur eine Chance.

Ihr besitzt den DLC Ashes of Ariandel nicht? Dann spielt ihr bis zum Levelgebiet "Ofen der ersten Flamme" (Kiln of the First Flame). Dort findet ihr sowohl die Arena des finalen Dark Souls 3-Bosses als auch ein neues Leuchfeuer, das euch ins DLC-Gebiet von The Ringed City führt.

Solltet ihr den DLC Ashes of Ariandel bereits komplett durchgespielt haben, so begebt ihr euch zum Leuchtfeuer von Friede. Weiter hinten im Raum findet ihr ein neues Leuchtfeuer, das euch ebenfalls zum Ort des finalen DLCs bringt. Sollte das Leuchtfeuer nicht da sein, so verlasst den Raum über die Treppe und nehmt dann die Leiter rechts nach oben. Im Dachboden findet ihr die Malerin der Painted World. Sprecht mit ihr, danach sollte das Leuchtfeuer in jedem Fall verfügbar sein.

Ihr holt euch beide DLCs zu Dark Souls 3 in einem Schwung? Dann nutzt doch unsere Ashes of Ariandel-Komplettlösung samt Tipps zum ersten Zusatzinhalt. Außerdem bieten wir euch in unserem Tipps-Bereich zu Dark Souls 3 jede Menge Guides zum Finale der From Software-Trilogie. Neben einer Dark Souls 3-Komplettlösung halten wir auch einen Boss-Guide mit Videos für euch bereit. Im April erscheint das Hauptspiel übrigens in der Game of the Year-Edition "The Fire Fades gemeinsam mit beiden Zusatzinhalten The Ringed City und Ashes of Ariandel.