Dark Souls 3: Der Kreis schließt sich - und der DLC The Ringed City die Saga ab

Die Glut erlöscht mit The Ringed City - zumindest laut From Software, die behaupten, dass die Saga Dark Souls nun abgeschlossen sei. Als Gussform für einen alten, neuen Trend hin zum anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad und einer indirekt erzählten Hintergrundstory, nicht nur im Bereich Rollenspiel, hat die Trilogie rund um die dunkle Seele die Spielelandschaft der letzten Jahre geprägt. Fans dürften The Ringed City mit einem lachenden und einem weinenden Auge begrüßen. Ein paar Müdigkeitserscheinungen hatten sich im dritten Teil der Reihe nämlich bemerkbar gemacht, man verließ sich etwa stark auf Fan-Service und Wiederholungen der kultigsten Settings und Feindmechaniken. Ab sofort kann sich From Software hoffentlich wieder etwas freier austoben. Aber kommen wir zum eigentlichen DLC: In die Reihe wunderbar gestalteter Zusatzcontents reiht sich The Ringed City problemlos ein, es bringt sogar ein paar neue Ideen mit. Als Abschluss für Dark Souls könnten wir uns kaum ein besseres Kapitel vorstellen.

Wo geht's bitte lang?

Das Ende der Welt: The Ringed City fühlt sich überzeugend apokalyptisch an. Quelle: PC Games Zunächst einmal der wichtigste Hinweis: Betreten könnt ihr die neuen Bereiche entweder über das Leuchtfeuer am Ende des Spiels kurz vor dem letzten Boss, oder nachdem ihr den Haupt-Boss des ersten Zusatz-Contents Ashes of Ariandel besiegt habt. Wer keinen Charakter im Endgame hat, der ist mit der DLC-Route wahrscheinlich am schnellsten in Richtung neue Bereiche unterwegs. Als Levelempfehlung gibt From Software Stufe 100 und höher an, wer einen optimierten Build steuert, der hat aber auch in einer niedrigen Stufe nicht übermäßig viele Probleme. Klar, ein Spaziergang durch den Park ist The Ringed City nicht, aber unfair geht es auch nicht zu.

Elendstourismus

Die vielgestaltige Umgebung in The Ringed City ist wunderbar umgesetzt. Während der Beginn des DLCs eher auf eine lineare Route setzt (und mit herrlicher M.C.Escher-eske Architektur punktet), tun sich später große Weiten und eine labyrinthartige Stadtkulisse auf. Ein paar der neuen Feinde jagen euch garantiert Gänsehaut über den Rücken, hier beweist das japanische Studio abermals sein Händchen für die Gestaltung grotesker Gegner mit einzigartigen Attacken und Animationen. Über all diesen Gebieten und Widersachern hängt eine drückende, apokalyptische Atmosphäre - natürlich auch wegen des Wissens, das letzte Abenteuer in Dark Souls zu erleben. Der Himmel schwefelgelb, die einst prächtigen Bauten liegen in Ruinen, die Bewohner nur noch - wortwörtlich - Hüllen ihrer selbst. Nicht nur wegen der Story-Thematik des stets wiederkehrenden Kreislaufes des Feuers war es nicht gerade einfach, überzeugend einen Schlusspunkt unter die Saga zu setzen. Selbst eingebettet in die Gesamtheit der Serie, die ja allgemein nicht gerade bekannt ist für sonderlich hoffnungsspendende Level, sticht die trostlose Melancholie von The Ringed City hervor.

Eine mittelstarke Dosis

Vorsicht, Invader: Nicht nur in den PvP-Gebieten tummeln sich menschliche Gegner. Lasst euch nicht überraschen. Quelle: PC Games In Sachen Umfang stellt die umringte Stadt, wie der DLC auf Deutsch heißt, den Vorgänger Ashes of Ariandel locker in den Schatten. Ähnlich wie in Bloodborne wäre es denkbar und auch wünschenswert gewesen, beide Parts zusammen als einen einzigen DLC zu veröffentlichen, auch, weil die Gebiete ja sowohl lokal als auch inhaltlich zusammenhängen. Etwa drei bis sechs Stunden hat man auf jeden Fall Vergnügen an den neuen Herausforderungen, Bossen und Items. Mehr wird's, wenn man auf Basis der zusätzlichen Gegenstände Charakter-Builds gestaltet, den optionalen Boss erlegt, alle Geheimwege und Illusionswände sucht und in den zusätzlichen PvP-Gebieten Schädel einschlägt. Diese Areale basieren allerdings auf bereits bekannten Umgebungen. Und wie sieht es mit den Bossen aus? Genau wie im restlichen Bereich des DLC fährt From Software hier noch einmal eine Art Best-Of auf. Wir verzichten an dieser Stelle auf genaue Beschreibungen, schließlich gehört bei vielen zur Freude auch dazu, sich von den monströsen oder charismatischen Bossen überraschen zu lassen. Nur so viel: Jede typische Art DS-(Mini-)Boss taucht auf. Da ist für jeden etwas dabei, und sowohl Einzelkämpfer als auch Freunde des Koop-Modus kommen auf ihre Kosten und ins Schwitzen.

Eine Geschichte endet

Zu guter Letzt noch ein paar Worte zu Lore, also zur Hintergrundgeschichte. The Ringed City erlaubt sich ungeniert direkte Bezüge auf den ersten Teil von Dark Souls und vor allem zu dessem DLC Artorias of the Abyss. Raum für Interpretationen ist massig vorhanden, wenn man Lust hat, Dialoge und Item-Beschreibungen zu analysieren. The Ringed City erzählt aber auch neue, kleine Geschichten, von untergehenden Königreichen, von der dunklen Seele, von Göttern und Zweiflern. Jeder, der Dark Souls kennt und mag, sollte dieses fulminante Ende der Saga erleben und ein letztes Mal die Flamme aufs Neue entzünden. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es, nämlich das Ende. Eine wirklich überraschende Wendung oder ein bombastisches Finale mit Fanfaren solltet ihr auf keinen Fall erwarten. Aber das wäre auch irgendwie so gar nicht Dark Souls, oder?





Pro & Contra Tolles Leveldesign und schöne Umgebungsgestaltung Neue, interessante Feinde Dichte Atmosphäre Schöne zusätzliche Rüstungen Ein paar neue Ideen werden aufgegriffen Zusätzliche PvP-Bereiche Antiklimatisches, wenn auch zur Serie passendes Ende Zwei Bosse sind recht unspektakulär An wenigen Stellen Frustpotential Weitere Pros & Cons ...

Fazit Ein würdiges Ende für eine außergewöhnliche Rollenspielreihe. Der DLC macht das Dark Souls-Erlebnis komplett.