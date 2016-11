Dark Souls: ​Mögliche Andeutung einer VR-Version

Virtual Reality ist der aktuell vorherrschende Techniktrend in der Videospielindustrie und lässt zahlreiche Gedankenspiele und Experimente zu. Ein Batman-Spiel in VR? Mit Batman: Arkham VR wagte Entwickler Rocksteady bereits erste Experimente. Ein Fallout-Spiel in VR? Bethesda ist dran. Ein Dark Souls in VR - möglich? Im Rahmen der Pre-Show zu den Golden Joystick Awards 2016 begrüßte Moderatorin Julia Hardy Dark-Souls-3-Produzent Atsuo Yoshimura im Interview, und der jedenfalls schloss die Idee zumindest nicht aus. Auf die Frage der Moderatorin, ob wir jemals ein Souls-Spiel in VR sehen werden, antwortete Yoshimura zunächst mit einem unsicheren "Ja...?", nur um schließlich loszulachen und ernster hinzuzufügen: "Wir hoffen es, ja". Dies ist beileibe keine Bestätigung, geschweige denn Ankündigung eines solchen Projekts, lässt aber doch immerhin einige Spekulationen zu. Das Interview mit Yoshimura startet im Video bei Zeitmarke 45:36, für den entsprechenden VR-Part springt ihr zu Minute 52:30.



Immerhin hat Dark-Souls-Entwickler From Software für das Jahr 2017 bereits offiziell ein Virtual-Reality-Spiel angekündigt - dabei soll es sich zwar nicht um ein weiteres Souls-Spiel handeln, es zeigt jedoch, dass auch der japanische Entwickler gemäß dem Trend ebenfalls mit der noch jungen Technik experimentiert. Interessant wäre eine Umsetzung von Dark Souls in VR allemal - zum Einen, weil sich das Spiel eigentlich nicht in der VR-prädestinierten Egosicht, sondern in Third-Person-Sicht abspielt, und zum Anderen, weil sich die ohnehin beklemmenden Spielwelten der Reihe durchaus für zusätzliche Immersion anbieten würden. Für Neuigkeiten dahin gehend haltet ihr auch in Zukunft unsere entsprechenden Themenseiten zu Dark Souls 3 und From Software im Blick.

Quelle: Gamesradar