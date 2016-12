Dark Souls 3: ​Speedrunner schafft alle Bosse in 70 Minuten - neuer Weltrekord

Das Action-RPG Dark Souls 3 ist - genau wie die gesamte Serie - nicht gerade dafür bekannt, besonders einfach zu sein. An vielen der Bossgegnern kann man sich schon die Zähne ausbeißen.

Dennoch gibt es immer Spieler, denen selbst das härteste Spiel zu lasch ist. Sie rennen regelrecht hindurch und fühlen sich unterfordert. Wenn dann selbst ein Dark Souls 3 innerhalb von nur etwas mehr als einer Stunde durchgespielt werden kann, dann ist das schon eine besondere Leistung.

Der Speedrunner Qtt Six schaffte nun sogar einen neuen Weltrekord. Er besiegte alle Bossgegner des RPGs - inklusive der aus dem DLC Ashes of Ariandel - innerhalb von nur 70 Minuten! Allerdings muss man dazu sagen, dass er dabei einige bekannten Glitches ausnutzte, wodurch er um wenige Sekunden schneller war als letzte Weltrekord. Wie genau Qtt Six das anstellte, könnt ihr euch in einem video ansehen. Denn seinen Speedrun hielt der Spieler natürlich auf Video fest.

Quelle: PC Gamer