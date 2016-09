Fans der Dark Souls Reihe müssen stark sein, denn am 25. Oktober wird Ashes of Ariandel erscheinen, der vorletzte DLC, bevor die Serie 2017 komplett mit einem weiteren DLC abgeschlossen wird.

Poylgon sprach mit From Software Präsident Hidetaka Miyazaki, ob man wirklich kein neues Dark Souls mehr entwickeln möchte, worauf er grinsend mit einem "Ja" antwortete. Es sei einfach an der Zeit, dass man sich von der Serie verabschiede und sich etwas Neuem widme. Allerdings würde das nicht bedeuten, dass man nicht irgendwann in der Zukunft wieder zu Dark Souls zurückkehren könne. Außerdem heißt das Ende der Serie auch nicht, dass man keine Rollenspiele entwickeln werde, die Dark Souls sehr ähnlich seien. Man arbeite an neuen Produkten, in welche man einige der guten Features aus Dark Souls übernehmen will. Das, was man bei der Entwicklung der Dark Souls Spiele gelernt habe, will man mit neuer Technolgie verknüpfen und für eine neue Marke verwenden.

Was man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sehen wird, seien HD-Remakes der Dark Souls Spiele für zukünftige Konsolen. Ob es sich dabei um komplette Remakes oder nur leicht aufgebesserte Portierungen handelt, darauf konnte Hidetaka Miyazaki aber nicht eingehen.

Quelle: Polygon