Dark Souls 3: Der Arena-Modus des RPGs im Trailer

Am 25. Oktober erscheint Ashes of Ariandel. Der DLC für das Rollenspiel Dark Souls 3 bringt einen Arena-Modus mit sich, in welchem ihr euch mit anderen Spielern in einer PvP-Arena messt. Dabei spielen die Allianzen im Spiel eine Rolle.

Ihr entscheidet euch, ob ihr auf der Seite der Mound-Makers, Farron Watchdogs, Blade of the Darkmoon oder Sunbros stehen wollt. Zieht ihr aus, um Seelen in Not zu helfen oder gehört ihr zu denen, die selbst ihre engsten Verbündeten verraten? In der neuen PvP-Arena, die mit dem DLC Ashes of Ariandel in das RPG eingeführt wird, dürft ihr unter Beweis stellen, was ihr könnt und wie ihr zu eurer Allianz steht.

Ein neuer Trailer des Spiels stimmt auf die Gefechte ein. Bandai Namco plant nach Ashes of Ariandel noch einen weiteren DLC für Dark Souls 3. Über den zweiten DLC ist bisher kaum etwas bekannt, er soll allerdings offenbar thematisch mit Ashes of Ariandel zusammenhängen, sich aber anders anfühlen.

Zunächst jedoch stehen die Arena-Kämpfe auf dem Plan, wenn Ashes of Ariandel am 25. Oktober für das Rollenspiel Dark Souls 3 erscheint.

