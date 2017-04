Dark Souls 3: The Fire Fades Edition mit allen DLCs veröffentlicht

Mit der The Fire Fades Edition des Hardcore-Action-RPGs Dark Souls 3 erhaltet ihr die komplette Spielerfahrung, denn neben dem Hauptspiel sind alle DLCs enthalten.

Damit richtet sich diese Edition vor allem an diejenigen, die bisher mit dem Kauf des Rollenspiels gewartet haben, es aber gerne spielen wollen. Die Edition kostet inklusive der DLC-Erweiterungen Ashes of Ariandel und The Ringed City 59,99 € auf Konsolen und 49,99 € auf dem PC.

Wer mit der The Fire Fades Edition einsteigt, der erlebt die ganze Geschichte des als Asche wiedergeboren Heden, der sich auf die Suche nach den auferstandenen Fürsten macht, um das Zeitalter des Feuers zu bewahren. Denn die Flammen erlöschen langsam. Während eurer Reise durch gefährliche Gegenden wie etwa düstere Sümpfe, tiefe Dungeons, prächtige Schlösser und wilde Siedlungen, müsst ihr mit Zaubersprüchen, Gegenständen und Waffen fordernde Bossgegener besiegen.

