Eine technische Meisterleistung ist Dark Souls 3 nicht. Doch die Schauplätze im Action-Rollenspiel von From Software weisen dennoch einen Detailgrad auf, der nicht nur Spieler fasziniert. Auch 3D-Designer Benjamin G. Roach ist beeindruckt von der Gestaltung der Spielumgebungen in Dark Souls 3. Also nahm er die Unreal Engine 4 in die Hand und modellierte Teile des Areals Farron Keep nach. "Während ich Dark Souls 3 gespielt habe, wurde ich immer wieder verblüfft durch die Details und den Stil, den die Umgebungen aufweisen. Dabei stellte ich fest, dass sie diesen Detailgrad durch die clevere Nutzung effizienter, modularer Assets erreichen", beschreibt Roach seine persönliches Projekt. Er habe versucht, sich zu etwa 90 Prozent an den originalen Spiel-Assets zu halten, brachte aber auch eigene Ideen ein.

So musste er alle von Epic Games zur Verfügung gestellen Partikeleffekte editieren, um dem visuellen Anstrich von Dark Souls 3 nahe zu kommen. Das beeindruckende Resultat könnt ihr euch auf der Webseite von Benjamin G. Roach anschauen. Dort findet ihr außerdem einen sehenswerten Video-Rundflug durch die Karte. Fans des Action-Rollenspiels warten derzeit sehnsüchtig auf den Release des ersten DLCs "Ashes of Ariandel". Der erste von insgesamt zwei geplanten Zusatzinhalten für Dark Souls 3 soll ab dem 25. Oktober 2016 zum Download bereit stehen und führt Abenteurer in ein "namenloses, eisbedecktes Land mit einem schrecklichen Geheimnis." Der Eintrittspreis liegt bei 14,99 Euro, im Season Pass sind die DLCs günstiger zu haben. Die letzte Erweiterung folgt schließlich Anfang 2017.

Quelle: benroachstudios.com