Dark Souls 3: ​Launch-Trailer zur Erweiterung Ashes of Ariandel

Für Dark Souls 3 ist nun die erste (von zwei geplanten) Erweiterung Ashes of Ariandel erhältlich. Publisher Bandai Namco und Entwickler From Software haben pünktlich zum Release auch einen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt unterhalb ansehen könnt. Der Clip enthält, wie auch unser Text, diverse, kleinere Spoiler zu Inhalt und Story von Ashes of Ariandel. Falls ihr mit Dark Souls 3 noch nicht durch seid, solltet ihr vielleicht eher nicht auf den Play-Button klicken.

Dark Souls 3: Ashes of Ariandel spielt in der verschneiten Welt von Ariandel. Der beziehungsweise die Spieler treffen dort auf neue Typen von Gegnern und Endbossen, sammeln neue Waffen, Rüstungen und Zaubersprüche ein. Die Geschichte dreht sich um ein schreckliches Geheimnis, das in den Tiefen eines verfluchten Gemäldes aus einer anderen Zeit verborgen liegt. Ashes of Ariandel ist im Season-Pass enthalten, aber auch separat für 14,99 Euro erhältlich. Weitere News und Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Dark Souls 3.