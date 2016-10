Dark Souls 3: Ashes of Arandiel-DLC versehentlich auf Xbox One zu früh veröffentlicht

Zahlreiche Spieler und Besitzer des Season Pass von Dark Souls 3 meldeten per Reddit, dass sie bereits am vergangenen Freitag, den 21. Oktober 2016, im Xbox Store den ersten DLC für das Hardcore-Rollenspiel herunterladen und offline spielen konnten. Der Release von Ashes of Arandiel, so der Name des Add-ons, ist eigentlich für den 25. Oktober angekündigt. Gamespot prüfte diese Angaben und konnte bestätigen, dass Ashes of Arandiel für Xbox One im Xbox Store manuell gesucht, gefunden und heruntergeladen werden kann.

Mittlerweile ist auch Bandai Namco dieser Umstand aufgefallen und Ashes of Arandiel steht nicht mehr zum Download zur Verfügung. Auch nicht, wenn man explizit danach sucht. Das Unternehmen äußerte sich wie folgt dazu: "Wegen eines Fehlers in der Logistik, wurde der Dark Souls 3 Ashes of Arandiel DLC für eine kurze Zeit Xbox One-Spielern angezeigt. Wir haben diesen Fehler mittlerweile behoben und der Dark Souls 3 Ashes of Arandiel DLC wird nun am 24. Oktober 2016 um 15:00 Uhr pazifischer Zeit für Steam-User und am 24. Oktober 2016 um 21 Uhr pazifischer Zeit für Konsolen-Spieler zur Verfügung stehen. Wir entschuldigen jegliche Konfusion, die dieser Umstand bei Spielern und Fans von Dark Souls 3 erzeugt hat. Wir freuen uns darauf, alle in der Welt von Arandiel zu sehen", heißt es in einem offiziellen Statement gegenüber Gamespot.

Ashes of Arandiel ist der erste von zwei geplanten DLCs für From Softwares Rollenspiel Dark Souls 3 und wird für PC, PS4 und Xbox One gleichzeitig erscheinen. Der Zusatzinhalt entführt Spieler in die eisige Welt von Arandiel, wo sie sich dem Bösen stellen müssen. Dazu gilt es das Mysterium zu lösen, wer oder was die Umgebung zerstört hat. Ashes of Aarandiel ist Teil des Season Pass für Dark Souls 3, der um die 25 Euro kostet, kann aber auch einzeln für ungefähr 15 Euro gekauft werden. Der zweite DLC wird für das Frühjahr 2017 erwartet, einen festen Termin gibt es bis dato nicht.