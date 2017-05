Danger Zone: Auto-Vernichtungs-Orgie ist erschienen

Möchtet ihr den größten, virtuellen Auto-Crash verursachen? Dann könnt ihr euch das Actionspiel Danger Zone über Steam oder den Playstation Store herunterladen.

Die Mischung aus Racer und Actionspiel ist ab sofort zum Budgetpreis von 12,99 Euro verfügbar. Eure Aufgabe lautet: Unfälle zu verursachen. He spektakulärer und je mehr dabei zu Bruch geht, desto mehr Geld erhaltet ihr. Im Prinzip handelt es sich bei der Danger Zone um eine Art Testparcours für Unfälle. Nur seid ihr kein lebloser Crash Test Dummy, der hinter dem Steuer sitzt, sondern ein todesmutiger Testfahrer, der für seine gefährliche Arbeit auch entsprechend entlohnt wird.

Es reicht aber nicht, einfach in den Verkehr zu rasen. Ihr sollt so große Unfälle verursachen, wie ihr nur könnt. Denn es warten auf den Parcours auch verschiedene Boni, die ihr einsammeln müsst. Es heißt also auch, taktisch vorgehen, um so viele Autos wie möglich zu erwischen oder, um Lastwagen zu rammen und deren Ladung freizusetzen. Mit eurem explosiven "Smashbreaker" lasst ihr es ordentlich krachen - und je mehr explodiert, desto mehr klingelt eure Kasse.

Das Single-Player-Spiel bietet 20 Kurse und eine Rangliste, über die ihr euch mit anderen Spielern vergleichen könnt. Das Actionspiel ist jetzt für PC und PS4 erhältlich.

Quelle: BluesNews