Danger Zone: Zerstörerische Rennspiel-Action ab 30. Mai auf PC und PS4

Fans zerstörerischer Rennspiel-Action könnten beim kürzlich angekündigten Danger Zone auf ihre Kosten kommen. Hinter dem Titel steckt Three Fields Entertainment (Dangerous Golf). Das Studio rekrutiert sich aus ehemaligen Angestellten von Criteron Games (arbeitet derzeit an Star Wars: Battlefront 2 mit). Dort zeichneten sie unter anderem für Burnout 3: Takedown verantwortlich. Von dessen beliebtem Crash-Modus wiederum scheint Danger Zone eindeutig inspiriert zu sein. Seht euch hierzu auch den neuen Gameplay-Trailer zu Danger Zone an.

Das Spielprinzip von Danger Zone ist schnell erklärt: Ihr rast über öffentliche Straßen in 20 Szenarien und versucht, den größtmöglichen Unfall zu bauen. Je nach angerichtetem Zerstörungsgrad gibt's eine gewisse Menge Ingame-Kohle. Highscores können online verglichen werden. Einen Multiplayer-Modus bietet Danger Zone nicht. Das klingt alles äußerst simpel, und ist es wohl auch. Dafür verlangt The Fields auch nur 12,99 Euro. Release ist bereits am 30. Mai 2017. Danger Zone wird für PC (Steam) und PS4 erhältlich sein.