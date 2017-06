Film-Trailer in der Kritik: verraten zu viel - sagen sogar Regisseure

Schon lange gibt es eine Kontroverse darum, wie viel Inhalt ein Trailer bieten darf, wie viel er vorwegnehmen soll. Auf der einen Seite wollen Produktionsfirmen ihre Werke möglichst bombastisch inszenieren, auf der anderen Seite nehmen Trailer mit zu vielen Schlüsselszenen oftmals die Spannung aus einem geplanten Kinobesuch - denn der Zuschauer kennt zumindest Teile der Geschichte schon. Eine gesunde Balance zu finden scheint schwierig, denn Filmtrailer sollen immer größer, immer bombastischer, immer actionreicher als die Konkurrenz oder die Vorgänger sein.

Das kritisieren nun auch Regisseure, wie zum Beispiel David Lynch, der gerade an einer neuen Staffel seiner Serie Twin Peaks arbeitet. In einem Interview mit dem Rolling Stone machte er seinem Ärger Luft: "Heutzutage erzählen Filmtrailer schon die ganze Geschichte. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich persönlich möchte am liebsten gar nichts wissen, wenn ich ins Kino gehe. Ich möchte den Film entdecken, in eine andere Welt abtauchen, möglichst schöne Bilder sehen und den Sound genießen - nur so wird ein Film auch ein Erlebnis." Auch deshalb hat Lynch im Vorfeld wohl nur sehr wenig zur neuen Staffel von Twin Peaks preisgegeben. Die Idee dahinter war, das Erlebnis der Fans nicht durch Presseberichte oder Marketing zu ruinieren.

Auch andere Regisseure wie Alan Taylor (Terminator: Genisys) äußerten sich zu dem Thema. Laut ihm hätten die Trailer den Terminator-Teil wie ein Reboot aussehen lassen - was aber nicht die Intention war. Im gleichen Jahr beschwerte sich Jurassic Worlds Regisseur Colin Trevorrow über das gleiche Problem. Auch wenn Regisseure wie Zuschauer die Machart der Trailer kritisieren, wird sich in nächster Zeit voraussichtlich kaum etwas ändern. Denn auch der neueste Trailer zu Spider-Man: Homecoming scheint sehr viel des Filminhalts preiszugeben.

Quelle: Polygon