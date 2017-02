D.I.C.E. Awards: Die Gewinner - Overwatch wird Game of the Year

Im Rahmen der Fachtagung DICE Summit wurden in der vergangenen Nacht die 20. D.I.C.E. Awards der Academy of Interactive & Sciences in Las Vegas vergeben. In mehreren Kategorien hatten die Entwicklerteams der besten Spiele des letzten Jahres die Möglichkeit einen Preis zu gewinnen. Eine spezielle Fachjury bestimmte im Vorfeld der Verleihung die Nominierten - mehrere Entwickler der Academy wählten anschließend per Voting die jeweiligen Gewinner. Als Moderatoren kamen Jessica Chobot von Nerdist News und Greg Miller von Kinda Funny Games zum Einsatz.

Mit insgesamt vier Auszeichnungen konnte Uncharted 4: A Thief's End die meisten Kategorien gewinnen. Der wichtigste Preis des Abends - der "Game of the Year"-Award - ging in diesem Jahr an Overwatch. Der Shooter von Blizzard konnte sich dabei gegen Battlefield 1, Inside, Pokémon GO und Uncharted 4 durchsetzen. Darüber hinaus wurde Todd Howard (Game Director für Fallout 4 und Skyrim) mit einem Sonderpreis ausgezeichnet und damit zudem in die AIAS Hall of Fame aufgenommen. Die vollständige Liste mit allen Gewinnern der diesjährigen D.I.C.E. Awards könnt ihr euch hier ansehen.

Die Gewinner der D.I.C.E. Awards 2017

Outstanding Achievement in Animation: Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Achievement in Art Direction: Inside

Outstanding Achievement in Character: The Last Guardian - Trico

Outstanding Achievement in Original Music Composition: Doom

Outstanding Achievement in Sound Design: Battlefield 1

Outstanding Achievement in Story: Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Technical Achievement: Uncharted 4: A Thief's End

Action Game of the Year: Overwatch

Adventure Game of the Year: Uncharted 4: A Thief's End

Family Game of the Year: Ratchet & Clank

Racing Game of the Year: Forza Horizon 3

Role Playing/Massively Multiplayer Game of the Year: Dark Souls 3

Sports Game of the Year: Steep

Strategy/Simulation Game of the Year: Civilization VI

D.I.C.E. Sprite Award: Inside

Handheld Game of the Year: Pokémon Sun & Moon

Mobile Game of the Year: Pokémon GO

Outstanding Achievement in Online Gameplay: Overwatch

Outstanding Achievement in Game Design: Overwatch

Outstanding Achievement in Game Direction: Inside

Fighting Game of the Year: Street Fighter V

Immersive Reality Game of the Year: Superhot VR

Immersive Reality Technical Achievement Award: Eagle Flight

Game of the Year: Overwatch

Quelle: DualShockers