DICE: Nach Battlefield 1 - Produzent Patrick Bach verlässt Studio

Gerade erst hat mit Battlefield 1 der neuste Ableger der populären Kriegsspielreihe das Licht der Welt erblickt - nun gibt es offenbar einen Weggang in den Reihen von Entwickler DICE zu vermelden. Mit VP General Manager Patrick Bach verlässt eines der bekannteren Gesichter des Entwicklers das Studio, bei dem er seit geschlagenen 15 Jahren beschäftigt war. Damals, im Jahr 2002, hatte Bach als Lead Designer an RalliSport Challenge 2 gearbeitet - in den Folgejahren hatte er sich als Produzent von Battlefield: Bad Company einen Namen gemacht und fortan der Battlefield-Reihe als ausführender Produzent gedient. Gegenüber der Seite PlayStationLifestyle hat Bach ein Statement zu seinem Weggang herausgegeben:

"Ich hatte eine epische Zeit bei DICE und EA voller unfassbar kreativer und leidenschaftlicher Leute und unvergesslicher Erfahrungen mit unserer Community", so der ehemalige Battlefield-Produzent. Auch Patrick Söderlund, EVP bei EA Worldwide Studios fand nur wohlwollende Worte: "Patrick Bach war ein großartiger Kollege für viele bei DICE und EA für fast 15 Jahre. Wir danken ihm für seine Beiträge, insbesondere an unserer Battlefield-Reihe und -Community, und für seine kommenden Abenteuer wünschen wir ihm alles Gute." Berichten zufolge verlässt Bach das Studio, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können - wie zukünftige Unternehmungen in der Spielebranche aussehen werden, ist noch nicht bekannt. Unter diesen Zeilen seht ihr ein älteres Interview mit Bach zu Battlefield-4-Zeiten.

Quelle: PlayStationLifestyle via Gameinformer