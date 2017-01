Watchmen: Crossover mit Batman und The Flash geplant

Was vielleicht nicht viele wissen, aber die Helden der DC Comics wie Superman, Batman, The Flash, Wonder Women und Green Lantern existieren im selben Multiversum wie die Watchmen. Doctor Manhattan und der Comedian gehören also im Grunde ebenfalls zu dieser Riege an Superhelden.

Wie dies zusammenpasst soll eine neue Comicreihe erklären. In "The Button" entdeckt Batman in der Bathöhle einen blutigen Smiley-Anstecker. Watchmen-Fans wissen, dass dieser dem Comedian gehörte. Doch wer hat diesen Button in der Höhle gelassen und zu welchem Zweck? Batman und The Flash machen sich gemeinsam als die größten Detektive der Geschichte daran, das Rätsel zu lösen und stoßen dabei auf ein Geheimnis. Denn es hat den Anschein, als wäre Doctor Manhattan dafür verantwortlich, dass die Zeitlinie verändert wurde. Kenner der Comics wissen, dass die aktuelle Comic-Reihe "The New 52" in einer alternativen Zeitlinie spielt. Doch steckt wirklich der gottähnliche Doctor Manhattan dahinter oder gibt es vielleicht noch ein anderes, ebenso mächtiges Wesen?

The Button erzählt eine epische Geschichte über vier Comicausgaben hinweg. Zwei davon werden in der Batman-Reihe erscheinen und zwei in der Serie The Flash.

Quelle: Nerdist