Cyberpunk 2077: Neue Release-Spekulationen - Veröffentlichung im Jahr 2018

Details oder auch nur grobe Informationen zum nächsten Rollenspiel des Witcher-3-Entwicklers CD Projekt Red hält das Studio bislang weitestgehend unter Verschluss - aus einem Investoren-Forum des Projekts haben sich nun aber neue Informationen ergeben, die das Veröffentlichungsdatum des offenbar massiven RPG-Projekts eingrenzen könnten. Wie PC Games N berichtet, ist bekannt, dass der polnische Entwickler nach The Witcher 3 zwischen den Jahren 2016 und 2021 an zwei weiteren Triple-A-Rollenspielen arbeiten werde - im Forum hat das Unternehmen nun bestätigt, dass Cyberpunk 2077 als erster der beiden Titel veröffentlicht werden soll. Ebenfalls soll die Arbeit am zweiten Spiel nicht beginnen, bis sie das erste fertiggestellt haben.

Die Entwicklung von The Witcher 3 dauerte rund dreieinhalb Jahre - gehen wir nun davon aus, dass der Entwicklungsprozess bei Cyberpunk 2077 ähnlich lange dauert, könnten wir die Vermutung anstellen, dass die Entwicklung des Spiels inzwischen etwa zur Hälfte abgeschlossen ist. Nach dieser Logik dürfte das Science-Fiction-Rollenspiel etwa in der Mitte des Jahres 2018 erscheinen. Dies sind freilich nur naheliegende Spekulationen und Gedankenspiele - wie genau der Entwickler seine Ressourcen und insbesondere Entwicklungszeiten aufteilt, ist schließlich nicht bekannt. Für weitere Informationen und Gerüchte sowie in Zukunft kommende, handfeste Ankündigungen, haltet ihr wie gewohnt unsere Themenseite zu Cyberpunk 2077 im Blick.

Quelle: CD Projekt Red via PC Games N