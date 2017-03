Cyberpunk 2077: ​Großer Erfolg erwartet, weil es kein Fantasyspiel ist

CD-Projekt-Red-Mitgründer Michał Kicińsk hat sich in einem Interview mit dem polnischen Magazin Gazeta ein wenig zum kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 geäußert.

Laut Kicińsk war The Witcher 3 ein sehr großer und für das Unternehmen überraschender kommerzieller Erfolg, doch er glaubt, dass Cyberpunk 2077 dies übertreffen kann. Mit The Witcher sei das Entwicklerteam sehr eingeschränkt gewesen. Die Story musste in einer Fantasywelt spielen und eine in Osteuropa bekannte Marke musste westlichen Spielern nahe gebracht werden.

Mit Cyberpunk 2077 hätte man ein Szenario, das viel näher am Leben der Menschen sei. Das Setting Cyberpunk sei enorm populär, was man an Filmen, Romanen, Comics und Spielen sehen könnte. Fantasy würde sich doch eher an eine Nische richten. Mit dem neuen Spiel könne CD Projekt Red laut Michał Kicińsk auch für einen großen, kommerziellen Erfolg kämpfen und nicht nur Anerkennung und Prestige erreichen. Dass so etwas machbar ist, zeigen Unternehmen wie Blizzard und Rockstar Games.

Was ein Releasedatum des Rollenspiels angeht, so kann Michał Kicińsk noch nichts genaues sagen. Er verrät aber, dass es nur wenige Monat vor der Veröffentlichung des Spiels bekannt gegeben wird, er schätzt, etwa sechs Monate zuvor. CD Projekt Red möchtet dieses Mal eine sehr kurze aber intensive Marketingkampagne haben. Auch dies könnten nur Unternehmen durchziehen, welche über genug finanzielle Ressourcen verfügen. Man müsse sich gut darauf vorbereiten, könne aber enorm davon profitieren.

Quelle: WCCFTech