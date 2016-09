Das Entwicklerteam CD Projekt Red - verantwortlich für das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt - arbeitet seit einigen Jahren am kommenden Open-World-Titel Cyberpunk 2077, zu dem bislang wenige Informationen bekannt sind. Nun sind im Internet neue Hinweise aufgetaucht, die Rückschlüsse auf mögliche Technologien in Cyberpunk 2077 geben könnten. Der Entwickler nimmt an einem Wettbewerb des polnischen "National Centre for Research and Development" teil, bei dem es um bis zu 7,3 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Technologien geht. CD Projekt Red hat sich mit insgesamt vier verschiedenen Technologien beworben.

Dabei handelt es sich unter anderem um den Begriff "City Creation" - eine komplexe Technologie zum Erstellen einer großen und lebendigen Stadt, die in Echtzeit spielbar ist. Die Lebendigkeit der Welt basiert hierbei auf Regeln, der AI sowie Automatisierungen. Bei "Seamless Multiplayer" handelt es sich übersetzt um eine nahtlose Multiplayer-Erfahrung. Die Technologie dahinter ist für verschiedene Mechaniken im Mehrspieler verantwortlich, darunter das Suchen von Gegnern oder das Organisieren von Gruppen. Das kommende Watch Dogs 2 von Ubisoft wird ebenfalls eine ähnliche nahtlose Multiplayer-Erfahrung bieten. Die weiteren Technologien "Animation Excellence" und "Cinematic Feel" werden im Bereich Grafik zum Einsatz kommen.

Entwickler CD Projekt Red hat bereits die Teilnahme an diesem Wettbewerb bestätigt. Ob die Technologien allerdings etwas mit Cyberpunk 2077 zu tun haben, wurde nicht verraten. Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PC Gamer