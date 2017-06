Cyberpunk 2077: CD Projekt Red wird erpresst - Leak droht

Unbekannte sind offenbar in Besitz interner Dokumente und früher Konzeptentwürfe von Cyberpunk 2077 gekommen - und drohen dem polnischen Entwicklerstudio CD Projekt Red damit, die Dateien zu veröffentlichen. In einem über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten Beitrag melden sich die Entwickler zu Wort. Die Drohung scheint ernst genug zu sein. Dabei fordern die Erpresser ein Lösegeld in unbekannter Höhe, ansonsten würden sie die Dokumente zum nächsten Rollenspiel der Entwickler veröffentlichen.

Der Forderung wolle CD Projekt Red nicht nachkommen, teilt das in Polen ansässige Entwicklerstudio mit, das zuletzt mit dem Rollenspielhit The Witcher 3 große Erfolge feierte. CD Projekt Red geht schließlich davon aus, dass die Dateien zu Cyberpunk 2077 geleakt werden könnten. Die zuständigen Justizbehörden wolle man einschalten.

Die Dokumente seien alt und zum großen Teil nicht repräsentativ, führen die Entwickler über Twitter fort. "Seid ihr an Cyberpunk 2077 interessiert, empfehlen wir euch, jede Information zu meiden, die nicht von CD Projekt Red kommt", ergänzt das Studio im Beitrag, den wir nachfolgend eingebunden haben. "Sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist, hört ihr von Cyberpunk 2077 - offiziell", heißt es abschließend.

Die Infos erhaltet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Cyberpunk 2077. Dort laufen aktuelle Meldungen zum kommenden Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt zusammen. Zuletzt teilte CD Projekt Red mit, dass die Entwicklung von Cyberpunk 2077 schon weit fortgeschritten sei. Zu welchem Zeitpunkt mit einer Präsentation zu rechnen ist, wollten die Entwickler bislang nicht sagen.