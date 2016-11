Crytek: Deutscher Entwickler erneut in finanzieller Misslage?

Befindet sich Crytek erneut in finanziellen Schwierigkeiten? Über das Job-Portal Glassdoor haben sich kürzlich mehrere anonyme Mitarbeiter des deutschen Vorzeigeentwicklers von "Triple-A"-Spielen wie Crysis zu Wort gemeldet und über ausbleibende beziehungsweise späte Gehaltszahlungen geklagt - in den letzten sechs Monaten seien Gehälter regelmäßig erst mit Verzögerungen zwischen einer und drei Wochen überwiesen worden, ohne Warnungen oder gar Entschuldigungen durch die Chefetage. So soll es noch im September zwar ein Firmenmeeting mit den Gründerbrüdern zu den Problemen gegeben haben, nach den Versprechen, die Probleme seien jetzt "ein für alle Mal" aus der Welt, sei es aber gleich wieder zu verspäteten Gehaltszahlungen gekommen. Die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Führungsetage sei furchtbar, die Arbeitsmoral am Boden, klagt ein Autor in seinem Bericht.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich Crytek in der finanziellen Krise zu befinden scheint: Schon in den Jahren 2014 und 2015 hatte das Unternehmen Lohnverzug zur Abwendung einer Insolvenz in Kauf genommen, nur um die Schwierigkeiten durch einen millionenschweren Lizenzdeal schließlich abzuwenden, der angeblich mit Amazon eingegangen wurde. Firmenchef Cevat Yerli hatte die finanzielle Misslage in der Vergangenheit mit der Umfokussierung des Unternehmens auf die Entwicklung von Free2Play-Spielen begründet. Zurzeit arbeitet das Studio am VR-Spiel Robinson: The Journey und am Free2Play-Koop-Shooter Hunt: Horrors of the Gilded Age. Für weitere Neuigkeiten zu Crytek haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Glassdoor via Gamestar