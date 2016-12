Crytek schließt Studios: Nach finanziellen Problemen - Crytek will sich neu orientieren

Wir wir bereits berichteten, befindet sich der deutsche Entwickler Crytek (Crysis-Reihe, Far Cry und andere Spiele) aktuell in einer finanziellen Krise. Das ist schon die zweite Ausnahmesituation nach der überstandenen Talfahrt im Jahr 2014. In jüngster Vergangenheit zeigten sich erneut Probleme in der Form von monatelang nicht ausgezahlten Gehältern an Angestellte. Ein Ex-Mitarbeiter startete daraufhin eine Finanzierungskampagne, um den Entwickler zu verklagen - diese wurde jedoch vorzeitig eingestellt. Eine offizielle Stellungnahme gab es bis dato nicht. Jetzt endlich wendet sich Crytek in einem Schreiben an die Öffentlichkeit und gibt Informationen zur Finanzkrise 2016 bekannt. Auch konkrete Pläne für die Zukunft des Unternehmens werden darin offenbart.

Demnach stehen beim Entwickler mit Hauptsitz in Frankfurt am Main turbulente Zeiten bevor. Eine Umstrukturierung und der Verkauf oder die Schließung von Studios stehen auf der Agenda. So sollen alle Studios bis auf den Hauptsitz in Frankfurt a.M. und das Studio in Kiew veräußert oder aufgegeben werden und Crytek will sich zukünftig auf die Entwicklung und den Vertrieb der Cryengine als Kerngeschäft fokussieren und an "Premium IPs" arbeiten und weiterentwickeln. Crytek und das Management wollen aber nach eigenen Angaben Schritte unternehmen, welche Jobs aufrechterhalten und damit einen geschmeidigen Übergang in die Zukunft des Unternehmens sicherstellen.

Cryteks Mitbegründer und Managing Director Avni Yerli lässt sich in diesem Zusammenhang wie folgt zitieren: "Derartige Veränderungen zu durchlaufen ist uns nicht leicht gefallen und wir möchten uns aufrichtig bei jedem einzelnen gegenwärtigen und ehemaligen Crytek-Mitarbeiter für ihre harte Arbeit und Treue zu Crytek bedanken. Diese Veränderungen sind ein Teil von mehreren essentiellen Schritten, die wir gehen, um sicher zu stellen, dass Crytek ein gesundes und gut aufgestelltes Studio für die Zukunft ist, das hochtalentierte Entwickler beschäftigt und fördert. Die genauen Gründe hierfür wurden bereits lange und im Voraus allen Mitarbeitern kommuniziert. Unser Fokus liegt von nun an ausschließlich auf unseren Kernkompetenzen, die Crytek seit Beginn definieren: hochtalentierte Mitarbeiter, Technologien auf höchstem internationalen Niveau und innovative Spieleentwicklung. Wir glauben fest daran, dass wir aus diesem herausfordernden Prozess als agileres und wachstumsfähigeres Unternehmen hervorgehen: Aufgestellt für eine erfolgreiche Zukunft."

Quelle: Crytek